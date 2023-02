Coltivare sulla Luna con fertilizzanti ricavati dalla regolite (Di venerdì 24 febbraio 2023) Prima o poi, i coloni sulla Luna dovranno diventare agricoltori. Un nuovo progetto Esa Discovery guidato dalla norvegese Solsys Mining sta esaminando il trattamento del suolo Lunare per creare fertilizzanti per le piante in crescita. La buona notizia - evidenzia l'Agenzia spaziale europea - è che l'analisi dei campioni Lunari riportati sulla Terra mostra che sono disponibili minerali essenziali sufficienti per la crescita delle piante, a parte i composti azotati. La cattiva notizia è che il suolo Lunare (o 'regolite') si compatta in presenza di acqua, creando problemi per la germinazione delle piante e la crescita delle radici. L'agricoltura idroponica offre quindi un'alternativa pratica. Questo tipo di agricoltura comporta ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 febbraio 2023) Prima o poi, i colonidovranno diventare agricoltori. Un nuovo progetto Esa Discovery guidatonorvegese Solsys Mining sta esaminando il trattamento del suolore per creareper le piante in crescita. La buona notizia - evidenzia l'Agenzia spaziale europea - è che l'analisi dei campioniri riportatiTerra mostra che sono disponibili minerali essenziali sufficienti per la crescita delle piante, a parte i composti azotati. La cattiva notizia è che il suolore (o '') si compatta in presenza di acqua, creando problemi per la germinazione delle piante e la crescita delle radici. L'agricoltura idroponica offre quindi un'alternativa pratica. Questo tipo di agricoltura comporta ...

