Colleferro “Filler corner” in un salone coiffeur Due donne denunciate dai Nas per esercizio abusivo della professione medica Sequestrato il locale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Taglio, piega e… filler: scoperto finto medico, due denunce nel salone della parrucchiera -

Colleferro, taglio, messa in piega e ritocco con il filler. Scoperto centro estetico abusivo FrosinoneToday

Il salone da parrucchiera dove si fanno i ritocchini estetici RomaToday

Colleferro, centro abusivo di medicina estetica dal parrucchiere: due denunce e locale sequestrato Radio Roma

Colleferro, apre il Colledoro Medical Center: servizi e info Casilina News

Filler labbra all’acido ialuronico: cosa c’è da sapere Il Corriere della Città

Colleferro - I carabinieri del Nas di Roma, in seguito di una ispezione all’interno di un salone di parrucchiera a Colleferro, hanno denunciati due donne in concorso per esercizio abusivo della profes ...A scoprire il centro nel cuore di Colleferro, sono stati i carabinieri del Nas di Roma ... una delle due donne mentre stava per fare una iniezione di filler a una cliente, che era già distesa sul ...