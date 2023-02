Colle, Milleproroghe è diventato omnibus disomogeneo (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Il testo del decreto - legge contiene, in seguito all'esame parlamentare, 205 commi aggiuntivi rispetto ai 149 originari". Lo sottolinea la lettera della Presidenza della Repubblica che accompagna la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Il testo del decreto - legge contiene, in seguito all'esame parlamentare, 205 commi aggiuntivi rispetto ai 149 originari". Lo sottolinea la lettera della Presidenza della Repubblica che accompagna la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : Colle, Milleproroghe è diventato omnibus disomogeneo - paoloangeloRF : “L’ha promulgata con riserva,una possibilità la ratio del #Milleproroghe è l’urgenza però si trasforma in contenito… - lucialeone70 : RT @Forever_Purple: Via libera definitivo al testo che contiene la proroga di un anno delle gare per le concessioni delle spiagge. Il Colle… - Giuseppe_alari : Milleproroghe è legge, ma il Colle riflette sui balneari - Barbaga3Gaetano : RT @SISAsindacato: Il #Milleproroghe è legge, ma il #Colle riflette sui balneari #Montecitorio lo approva con 142 a favore e 90 contrari. I… -