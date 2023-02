Codice appalti, Cna: “Parlamento accoglie le nostre proposte su consorzi artigiani e suddivisione in lotti” (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA – È positiva la valutazione di CNA sul parere espresso dalle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici di Camera e Senato in merito allo schema di decreto legislativo sugli appalti pubblici in quanto raccoglie alcune delle principali proposte della Confederazione e che riguardano i consorzi artigiani e la suddivisione in lotti. CNA auspica che le modifiche proposte dai due rami del Parlamento vengano recepite nel testo definitivo del nuovo Codice sui contratti pubblici per un vero cambiamento del mercato degli appalti a misura di piccola impresa. Nel merito del parere, è significativa, nell’ottica di promozione delle forme aggregative, l’indicazione al Governo di rispristinare l’assimilazione dei ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA – È positiva la valutazione di CNA sul parere espresso dalle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici di Camera e Senato in merito allo schema di decreto legislativo suglipubblici in quanto ralcune delle principalidella Confederazione e che riguardano ie lain. CNA auspica che le modifichedai due rami delvengano recepite nel testo definitivo del nuovosui contratti pubblici per un vero cambiamento del mercato deglia misura di piccola impresa. Nel merito del parere, è significativa, nell’ottica di promozione delle forme aggregative, l’indicazione al Governo di rispristinare l’assimilazione dei ...

