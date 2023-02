CM.com – Dal Brasile: Milan stregato da Marlon Gomes, il talento del Vasco da Gama protagonista nel Sub-20 | Mercato (Di venerdì 24 febbraio 2023) 2023-02-24 22:05:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Nelle scorse settimane gli osservatori del Milan erano in Colombia per il Sudamericano Sub-20. Talenti da osservare e qualche nome da appuntarsi, con gli occhi puntati particolarmente sui gioielli del Brasile. Vitor Roque ma non solo, perché secondo la stampa brasiliana i rossoneri sono rimasti colpiti anche dalle qualità di Marlon Gomes. CHI E’ – Trequartista classe 2003 del Vasco da Gama, può giocare anche qualche metro più indietro e nel torneo in Colombia ha sempre giocato titolare tranne una sola gara in cui è subentrato nell’ultima mezz’ora; l’unica partita che non ha giocato è stata l’ultima con l’Uruguay. Il contratto è in scadenza a dicembre ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 febbraio 2023) 2023-02-24 22:05:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Nelle scorse settimane gli osservatori delerano in Colombia per il Sudamericano Sub-20. Talenti da osservare e qualche nome da appuntarsi, con gli occhi puntati particolarmente sui gioielli del. Vitor Roque ma non solo, perché secondo la stampa brasiliana i rossoneri sono rimasti colpiti anche dalle qualità di. CHI E’ – Trequartista classe 2003 delda, può giocare anche qualche metro più indietro e nel torneo in Colombia ha sempre giocato titolare tranne una sola gara in cui è subentrato nell’ultima mezz’ora; l’unica partita che non ha giocato è stata l’ultima con l’Uruguay. Il contratto è in scadenza a dicembre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Dopo essere stato salvato dalle macerie del terremoto in Turchia, questo gatto non vuole più separarsi dal suo socc… - GiovaQuez : Un gruppo di fascisti picchia dei ragazzi davanti la loro scuola. Dal Governo nessuna condanna. La preside scrive… - ProVercelli1892 : ??Palmeiras????Pro Vercelli?? Direttamente dal Brasile, ci giungono questi emozionanti scatti, nella scorsa notte, so… - marialetiziama9 : RT @cronaca_di_ieri: 24/02/23 CAVALLINO-TREPORTI (VE) - Malore in casa, papà muore a 50 anni. Tragedia nella serata di giovedì: Carmine D… - EMaccagnoni : RT @___Anna22: La 'patriota': L'indecenza della Meloni è di uno squallore mai visto: non solo è andata a rassicurare gli 'alleati'della sua… -