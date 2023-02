“Club del Baro | della disonestà” lo striscione del Nantes per la Juve – FOTO

(Di venerdì 24 febbraio 2023) I tifosi delhanno esposto unocontro lantus, durante il match di Europa League valido i playoff. “delcondanna. Da 27 anni sempre lo stesso leitmotiv” questo il messaggio in francese che i tifosi delhanno riservato allantus durante il match di ritorno dei playoff. I tifosi delgià durante il match dell’Allianz Stadium avevano riservato cori contro la, riferendosi a partire rubate e comportamenti non regolari. Le vicende che hanno coinvolto la società bianconera da Calciopoli, passando per l’inchiesta Prisma e la questione plusvalenze, evidentemente hanno una eco importante anche in Europa. Lo ...

tvdellosport : Lo striscione contro la Juventus ?? «Club del baro, della disonestà e della condanna. Da 27 anni sempre lo stesso… - mirkonicolino : (#Repubblica) 'La carta #Mandragora, nuovi guai per la #Juventus. Nel mirino dei pm di Torino il trasferimento a Ud… - ZZiliani : D'accordo al 100% caro ministro. Dopodichè resta da capire perché lei aveva chiesto spiegazioni ai giudici del -15…

