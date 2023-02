Claude racconta ‘Ladada Mes Derniers Mots’ | «Un brano da ballare»

Leggi su funweek

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Si intitola Ladada (MesMots) il singolo d’esordio di, giovane artista olandese di origini congolesi. Lanciatissimo in patria – anche per la partecipazione nel 2019 a The Voice Kids –ama giocare con le contaminazioni linguistiche allo stesso modo in cui fa con quelle musicali. Più nello specifico, Ladada (MesMots) è nata con la collaborazione di Arno Krabman e Joren van der Voort che si sono occupati della produzione. «Con Arno e Joren abbiamo scritto questo. – ci dice– Potete ballarlo o semplicemente sentirlo e lasciare che pervada le vostre sensazioni. Il messaggio delè che la vita a volte può essere difficile, ma godetevi la vita senza pensare al passato». Una ricetta assolutamente vincente, ...