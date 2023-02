Classifica marcatori Europa League: 4 i calciatori in vetta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Classifica marcatori Europa League: in vetta con quattro reti a testa Ben Yedder, Rashford, Vitinha e Gimenez Anche se il Monaco è uscito ai rigori, Wissam Ben Yedder con la partita di ieri è riuscito a raggiungere la vetta della Classifica marcatori di Europa League, anche se Rashford del Manchester United e Gimenez del Feyenoord sono gli unici calciatori a quattro gol ancora in corsa nella competizione. marcatori 4 Marcus Rashford (Man United)4 Vitinha(Braga)4 Wissam Ben Yedder (Monaco)4 Santiago Gimenez (Feyenoord)3 Bakasetas A. (Trabzonspor)3 Blas L. (Nantes)3 Gakpo C. (PSV)3 Pellegrini Lo. (Roma) Ricordiamo che a parità di gol segnati i giocatori vengono elencati tenendo conto degli assist forniti e ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023): in vetta con quattro reti a testa Ben Yedder, Rashford, Vitinha e Gimenez Anche se il Monaco è uscito ai rigori, Wissam Ben Yedder con la partita di ieri è riuscito a raggiungere la vetta delladi, anche se Rashford del Manchester United e Gimenez del Feyenoord sono gli unicia quattro gol ancora in corsa nella competizione.4 Marcus Rashford (Man United)4 Vitinha(Braga)4 Wissam Ben Yedder (Monaco)4 Santiago Gimenez (Feyenoord)3 Bakasetas A. (Trabzonspor)3 Blas L. (Nantes)3 Gakpo C. (PSV)3 Pellegrini Lo. (Roma) Ricordiamo che a parità di gol segnati i giocatori vengono elencati tenendo conto degli assist forniti e ...

