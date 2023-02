Circolare della preside sul fascismo, Bonaccini (PD) attacca Valditara: “L’unico fuori posto è lui” (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Voglio condannare il silenzio del governo sull’aggressione di Firenze e le parole vergognose del ministro Valditara. Ecco, si fermi perché su quella linea non passerà". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Voglio condannare il silenzio del governo sull’aggressione di Firenze e le parole vergognose del ministro. Ecco, si fermi perché su quella linea non passerà". L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lukino14987223 : @Italiantifa Non mi pare una intimidazione; dicono semplicemente che con la circolare della nuova Eroina della Resi… - BaioFederico : Il Ministro #Valditara non ha proferito parola sull’aggressione davanti al #liceomichelangiolo ma ha trovato il tem… - eia58 : RT @Politi_Care: Accade solo in Italia che un #Governo non condanni l'aggressione squadrista fascista e, come se non bastasse, giudichi 'im… - thebaios1 : RT @ErcPura: Esprimiamo solidarietà alla Preside #AnnalisaSavino e apprezzamento per il testo, pacato e permeato di senso civico, della sua… - margherita1974 : RT @ErcPura: Esprimiamo solidarietà alla Preside #AnnalisaSavino e apprezzamento per il testo, pacato e permeato di senso civico, della sua… -