Cinghiali rincorsi coi fucili per le vie di Roma | la denuncia della Lav e il video dei tre cacciatori metropolitani

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L’emergenzaanche aporta strascichi sorprendenti. Come emerge da questodivenuto rapidamente virale, alcuni cittadini esasperati hanno fatto ricorso a rimedi non consentiti in città. Come si vede dalla registrazione di un intervento fuori programma su viaBufalotta. Ilgirato dalla Lav sulla caccia aiIn un, girato dalla Lav, si vede una donna che chiede il tesserino a un uomo con un fucile e una torcia. Lui tentenna, poi dice: “Adesso glieli faccio vedere”. A quel punto ilsi interrompe. La Lav ipotizza una caccia illegale. LEGGI ANCHE, isi prendono Villa Pamphili: mezzo parco chiuso dopo un avvistamento, i ...