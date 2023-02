Cinema, Fondo Ue per film ucraini: budget da 1 milione di euro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo mesi di preparazione, l’EFAD (european film Agency Directors association), le agenzie di Cinema e i Ministeri della Cultura di 13 paesi hanno lanciato durante la 73a edizione della Berlinale il Fondo europeo di solidarietà per i film ucraini. Questa iniziativa di solidarietà mira ad aiutare i cineasti ucraini promuovendo allo stesso tempo le coproduzioni con altri paesi. Il Fondo è realizzato grazie alla collaborazione e ai contributi finanziari di quindici ministeri europei e fondi Cinematografici nazionali, tra cui il Ministero della Cultura italiano. Nello specifico, i finanziamenti arrivano da: Belgio: Flanders Audiovisual Fund (VAF), Federation Wallonie Bruxelles Cinéma et Media (FWB/CCA); ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo mesi di preparazione, l’EFAD (peanAgency Directors association), le agenzie die i Ministeri della Cultura di 13 paesi hanno lanciato durante la 73a edizione della Berlinale ilpeo di solidarietà per i. Questa iniziativa di solidarietà mira ad aiutare i cineastipromuovendo allo stesso tempo le coproduzioni con altri paesi. Ilè realizzato grazie alla collaborazione e ai contributi finanziari di quindici ministeripei e fonditografici nazionali, tra cui il Ministero della Cultura italiano. Nello specifico, i finanziamenti arrivano da: Belgio: Flanders Audiovisual Fund (VAF), Federation Wallonie Bruxelles Cinéma et Media (FWB/CCA); ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CortiMuller : @valeangelsback Nel makeup per Tv e cinema, il rosso serve per ringiovanire la pelle, crea un effetto ottico che in… - AIGOtweets : Il 2023 si prospetta un anno indimenticabile per gli appassionati di cinema: Marriott Bonvoy ha selezionato 6 festi… - marinagirardi5 : RT @a_saba78: @LuciaLibri @arcangelasav @EdizioniEO @seastar1414 @adelestancati @appuntidicarta @destinograzia @marinagirardi5 @valeria_cec… - callmegiuliab : ora vi faccio ridere, ero nella pagina del cinema e guardate in fondo cosa c’è - AgCultNews : Cinema, nasce Fondo europeo di solidarietà per film ucraini: MiC tra finanziatori @UKRinIT @italyinukr @MiC_Italia -