Cina | la strategia della svolta per la pace per contrastare l’egemonia americana Pechino alleata di Mosca per autodifesa – l’analisi

"Solide come una roccia". Nemmeno "l'instabile situazione internazionale" scalfirà le relazioni tra Cina e Russia, Parola di Wang Yi, l'inviato speciale incaricato da Pechino di presentare i 12 punti del piano di pace cinese. Prima il bilaterale con l'omologo Sergej Lavrov, poi l'incontro al Cremlino con Vladimir Putin. Dopo la visita del capo della diplomazia cinese "l'amicizia senza limiti" tra Pechino e Mosca si conferma granitica. "Naturalmente, è stata discussa anche la crisi ucraina": la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha ringraziato la Cina "per la sua posizione costantemente equilibrata su questo argomento". La visione dei due paesi sulle "attuali questioni internazionali coincide in gran parte", ha aggiunto.

