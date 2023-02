(Di venerdì 24 febbraio 2023) Un documento politico più che undi. Mancano dettagli e la posizione dellarimane ambigua. Chiare solo le stoccate all'occidente, così come l'invito a non usare armi nucleari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Se così fosse immaginate cosa non possa fare la Cina - fdragoni : 'Avete deciso di asservire un continente alla #Cina. Come avete fatto a suo tempo col gas della #Russia. E dopo que… - michele_geraci : Si parla della crescente aggressività della #Cina nei nostri confronti Ma non ricordo nessun leader di cinese dare… - ItaliaStartUp_ : Cina, cosa c'è nel piano di pace per l'Ucraina - Tiziano35908530 : RT @elixcz: L’America stava per essere isolata da un Europa che avrebbe avuto un’economia trainante, con la Russia che forniva materie prim… -

Lami ha meravigliata Per quale motivo Lanon proporrebbe mai qualcosa che non stia bene anche ai russi. Quindi quello che sta bene ai russi, come potrebbe funzionare per gli ucraini e di ...... "Non vediamo alcuna evidenza di aiuti militari anche minimi consegnati mavediamo è che ci sono indicazioni che lapotrebbe farlo". "Oggi è un anniversario buio. Per l'Ucraina. Per l'...

Cina-Occidente: cosa c'è "sotto il cielo" RaiNews

Ucraina-Russia, piano di pace Cina: cosa dice Pechino Adnkronos

Cina, cosa c'è nel piano di pace per l'Ucraina WIRED Italia

Cosa sono andati a fare i cinesi da Putin, il vero motivo del viaggio a Mosca Il Riformista

Cosa (non) ha detto Wang su Taiwan. E cosa dice a Mosca Formiche.net

Zelensky: «L'Ucraina ha ispirato e unito il mondo» - La Cina svela il suo piano di pace in dodici punti - La Casa Bianca resta scettica: «Al momento non vediamo ragioni o evidenze che la Russia voglia ...Un documento politico più che un piano di pace. Mancano dettagli e la posizione della Cina rimane ambigua. Chiare solo le stoccate all'occidente, così come l'invito a non usare armi nucleari ...