Ciclismo su pista, Nations Cup Jakarta 2023: Martina Fidanza quarta nell’eliminazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Prima vera giornata di gare in quel di Jakarta per la Nations Cup di Ciclismo su pista. Sono state sei le finali che si sono disputate oggi in terra indonesiana. Negli inseguimenti a squadre Italia lontana (ovviamente causa assenze di lusso) dalle sue consuete posizioni. Le donne eliminate al primo round, gli uomini addirittura fuori in qualificazione. A vincere al maschile è la Danimarca con il crono di 3:49.210 davanti alla Nuova Zelanda e alla Gran Bretagna. Al femminile trionfa la Nuova Zelanda in 4:08.440 su Francia e Gran Bretagna. In scena anche lo sprint a squadre: tra gli uomini a sorpresa l’Australia batte l’Olanda, con la Francia terza. Eliminata, con la diciannovesima piazza finale, l’Italia con Stefano Minuta, Stefano Moro e Daniele Napolitano. Al femminile spazio alla solita Germania, prima davanti a Cina ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Prima vera giornata di gare in quel diper laCup disu. Sono state sei le finali che si sono disputate oggi in terra indonesiana. Negli inseguimenti a squadre Italia lontana (ovviamente causa assenze di lusso) dalle sue consuete posizioni. Le donne eliminate al primo round, gli uomini addirittura fuori in qualificazione. A vincere al maschile è la Danimarca con il crono di 3:49.210 davanti alla Nuova Zelanda e alla Gran Bretagna. Al femminile trionfa la Nuova Zelanda in 4:08.440 su Francia e Gran Bretagna. In scena anche lo sprint a squadre: tra gli uomini a sorpresa l’Australia batte l’Olanda, con la Francia terza. Eliminata, con la diciannovesima piazza finale, l’Italia con Stefano Minuta, Stefano Moro e Daniele Napolitano. Al femminile spazio alla solita Germania, prima davanti a Cina ...

