Ciclismo, Daniele Bennati: “Ganna e Milan non potrò averli ai Mondiali, faranno la pista. Gli azzurri hanno più fiducia” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Abbiamo raggiunto telefonicamente il c.t Daniele Bennati, che ha chiuso la sua prima stagione come commissario tecnico della Nazionale, e adesso è pronto per questo 2023 alla guida dall’ammiraglia azzurra: “I nostri ragazzi sono partiti bene e speriamo che sia di buon auspicio per una stagione che ci possa regalare delle belle soddisfazioni. Mi aspetto un 2023 fortunato e pieno di salute, arriviamo da qualche stagione un po’ complicata, ma adesso la pandemia è alle spalle e certe dinamiche i ragazzi le stanno lasciando alle spalle. Spero che quest’anno possa essere meglio dello scorso“. Che percorso dobbiamo aspettarci per i Mondiali ad agosto? “Non hanno ancora ufficializzato il circuito finale, non appena ci sarà andremo a visualizzare il percorso insieme agli altri tecnici. Si correrà per la maggior parte sulle ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Abbiamo raggiunto telefonicamente il c.t, che ha chiuso la sua prima stagione come commissario tecnico della Nazionale, e adesso è pronto per questo 2023 alla guida dall’ammiraglia azzurra: “I nostri ragazzi sono partiti bene e speriamo che sia di buon auspicio per una stagione che ci possa regalare delle belle soddisfazioni. Mi aspetto un 2023 fortunato e pieno di salute, arriviamo da qualche stagione un po’ complicata, ma adesso la pandemia è alle spalle e certe dinamiche i ragazzi le stanno lasciando alle spalle. Spero che quest’anno possa essere meglio dello scorso“. Che percorso dobbiamo aspettarci per iad agosto? “Nonancora ufficializzato il circuito finale, non appena ci sarà andremo a visualizzare il percorso insieme agli altri tecnici. Si correrà per la maggior parte sulle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Ciclismo, Daniele Bennati: “Ganna e Milan non potrò averli ai Mondiali, faranno la pista. Gli azzurri hanno più fid… - zazzino75 : RT @robymancio: In Italia abbiamo tante eccellenze nello sport ?? È stato un piacere la visita di Daniele Bennati, il CT della Nazionale di… - Benna80 : RT @robymancio: In Italia abbiamo tante eccellenze nello sport ?? È stato un piacere la visita di Daniele Bennati, il CT della Nazionale di… -