(Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb – Allaqualcuno aveva pure pensato in passato. Sicuramente, l’avranno immaginata gli appassionati di fantascienza. Non tutti, crediamo, avrebbero pensato che potessere una concreta applicazione. Eppure, i ricercatori di Science Advances, dell’Università della città di Hong Kong, sonoti a tradurla in realtà.: avete letto bene “Morbida e senza fili”, si legge sull’Ansa, quasi fosse uno spot pubblicitario, parlando della, ovvero un dispositivo tecnologico in grado di riprodurre le percezioni tattili e, di conseguenza, di consentire interazioni bidirezionali. Il passaggio successivo non può che essere diretto ad, e per farlo non è necessaria ...

Ci mancavano gli abbracci via internet: arriva la “pelle elettronica” Il Primato Nazionale

