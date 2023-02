“Ci hanno preso in giro”, Fedez e Chiara Ferragni smascherati (FOTO) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chiara Ferragni e Fedez sono stati FOTOgrafati insieme mentre si godono felicità e serenità. La crisi è una simulazione? Questa è la FOTO che li corrisponde Da allora il web ha ignorato la famiglia Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez hanno raccolto più attenzioni negli ultimi tempi. Tutto ha origine a Sanremo. Quest’estate Amadeus ci ha L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 24 febbraio 2023)sono statigrafati insieme mentre si godono felicità e serenità. La crisi è una simulazione? Questa è lache li corrisponde Da allora il web ha ignorato la famiglia Ferragnez.raccolto più attenzioni negli ultimi tempi. Tutto ha origine a Sanremo. Quest’estate Amadeus ci ha L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Una vera e propria aggressione squadrista da parte di alcuni militanti di estrema destra nei confronti di un gruppo… - putino : In questo stesso giorno del 1989 le truppe sovietiche si sono ritirate con la coda tra le gambe dall'Afghanistan, d… - PagellaPolitica : ? Enrico Letta ha torto: non è vero che in Lazio e Lombardia i candidati e le liste del PD hanno preso più voti ris… - Blitiri_ : RT @AnnaMariaDeFalc: Il padre di una delle vittime: “Io per aver violato i sigilli posti all’albergo, per portare dei fiori a mio figlio,… - DavidG__ : RT @LucaG16172888: di donne transnistriane assediarono la base militare. I soldati russi non spararono contro di loro, ma disobbedirono agl… -