Chiellini | «Per me è doloroso quel che sta accadendo alla Juventus»

Il difensore dei Los Angeles Fc ex Juventus, Giorgio Chiellini, ha rilasciato un'intervista al The Athletic dove, tra gli argomenti trattati c'è un passaggio sul suo ex club. Al momento il club bianconero è sotto le luci dei riflettori dopo lo scandalo plusvalenze. Nel mese di gennaio la Juventus è stata punita dalla giustizia sportiva con 15 punti di penalizzazione che l'ha fatta scivolare in fondo alla classifica di Serie A. Nell'intervista Chiellini si dice triste per quello che sta capitando alla Juventus e fa un appello ai tifosi. Di seguito le sue parole a The Athletic: «Per me è doloroso. Sono triste e ferito per quello che sta accadendo alla ...

