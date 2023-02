Chiellini ha un rimpianto | «Il Mondiale era un obiettivo | a Los Angeles dopo la delusione»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ildi Giorgio: l’ex capitano della Nazionale ha rivelato cosa lo ha spinto a scegliere la MLS In un’intervista a The Athletic, Giorgioha svelato ildel mancatocon l’Italia e le decisione di volare in MLS anche per quel motivo. LE PAROLE – «Ilè stato strano, non l’ho guardato molto e non è stato bello. Ho visto alcuni momenti salienti, ma quasi mai le partite per intero, a parte la finale e la prima degli USA contro il Galles. Ero ancora in America, per quello l’ho vista. È stato difficile non essere alperché essere lì era un grande. Sarebbe stata una bella esperienza, ma cerco di cambiare le cose negative e guardarle in modo più positivo. Fallire la qualificazione al ...