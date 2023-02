Chiellini: “Doloroso vedere cosa sta succedendo alla Juve” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giorgio Chiellini sulle recenti problematiche in casa Juventus Giorgio Chiellini, ex leggenda della Juventus ora in forza al Los Angeles FC nella MLS, ha rilasciato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giorgiosulle recenti problematiche in casantus Giorgio, ex leggenda dellantus ora in forza al Los Angeles FC nella MLS, ha rilasciato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Chiellini a #TheAthletic: 'Penalizzazione #Juventus? Per me è doloroso. Mi sento triste e ferito per quello che st… - infoitsport : Chiellini: 'È doloroso quanto sta succedendo alla Juventus, sono triste e ferito. Ed è dura stare lontano da Torino' - infoitsport : Chiellini: «Per me è doloroso quel che sta accadendo alla Juventus» - infoitsport : Chiellini non dimentica la Juventus: 'Doloroso quanto sta accadendo, sono triste e ferito' - infoitsport : Chiellini: 'Mi sento triste e ferito per quello che sta succedendo alla Juve. È doloroso' -