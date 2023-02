Chiedimi chi era Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per i più giovani era un signore in là con l’età che conduceva un programma a lui intitolato al quale inesplicabilmente partecipavano ospiti variamente illustri. E certo, anche il marito della popolare Maria De Filippi. Ma Maurizio Costanzo è stato un pezzo forte, un pilastro centrale della televisione italiana, e prima della radio, lungo cinquant’anni di storia nazionale. Uso la parola storia non a caso. Costanzo l’ha scandita a più riprese, attraverso l’innovazione professionale a tutto campo – Chiamate Roma 3131 in radio, prima interazione della radio pubblica con i cittadini; Bontà loro, primo salotto di talk televisivo; L’Occhio nelle edicole, primo tentativo di quotidiano popolare. Ma un ruolo così cruciale nell’intercettare le opinioni degli italiani, e nell’iinteragire tra loro e i leader di ogni settore, dalla politica allo spettacolo, non ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per i più giovani era un signore in là con l’età che conduceva un programma a lui intitolato al quale inesplicabilmente partecipavano ospiti variamente illustri. E certo, anche il marito della popolare Maria De Filippi. Ma Maurizioè stato un pezzo forte, un pilastro centrale della televisione italiana, e prima della radio, lungo cinquant’anni di storia nazionale. Uso la parola storia non a caso.l’ha scandita a più riprese, attraverso l’innovazione professionale a tutto campo – Chiamate Roma 3131 in radio, prima interazione della radio pubblica con i cittadini; Bontà loro, primo salotto di talk televisivo; L’Occhio nelle edicole, primo tentativo di quotidiano popolare. Ma un ruolo così cruciale nell’intercettare le opinioni degli italiani, e nell’iinteragire tra loro e i leader di ogni settore, dalla politica allo spettacolo, non ...

