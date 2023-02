Chiara Ferragni e Fedez, in crisi o no? La prima foto insieme dopo Sanremo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Personaggi tv. Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi oppure no? In attesa di risposte più certe dai diretti interessati, che sui social hanno scelto la via del silenzio, il giornalista Alberto Dandolo ha paparazzato sul suo profilo Instagram la coppia più seguita di Italia. Fedez e Chiara Ferragni sono stati immortalati insieme seduti a Casa Cipriani, a Milano. Due le foto che vedono la coppia accomodata su due sedie di velluto a un tavolino. Sintonia ritrovata dunque? Beh, i sorrisi lasciano sperare in qualcosa di positivo. Leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni e Fedez pronti al divorzio? Il cantante ne uscirebbe rovinato Scrive «Il Corriere della Sera», che ha ... Leggi su tvzap (Di venerdì 24 febbraio 2023) Personaggi tv.sono inoppure no? In attesa di risposte più certe dai diretti interessati, che sui social hanno scelto la via del silenzio, il giornalista Alberto Dandolo ha paparazzato sul suo profilo Instagram la coppia più seguita di Italia.sono stati immortalatiseduti a Casa Cipriani, a Milano. Due leche vedono la coppia accomodata su due sedie di velluto a un tavolino. Sintonia ritrovata dunque? Beh, i sorrisi lasciano sperare in qualcosa di positivo. Leggi anche l’articolo —>pronti al divorzio? Il cantante ne uscirebbe rovinato Scrive «Il Corriere della Sera», che ha ...

