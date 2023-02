Chiara Ferragni e Fedez, è crisi profonda? Lui avrebbe cercato ospitalità da alcuni amici, ma… (Di venerdì 24 febbraio 2023) La presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sembra ora sempre più vera. Dopo la serata di chiusura del Festival di Sanremo, si rincorrono i rumor sempre più insistenti che vedono l’imprenditrice digitale sempre più lontana dal cantante. Eppure c’è chi insinua sia solamente una scenetta per creare hype attorno alla coppia; chi invece crede sia semplicemente una mossa per fare marketing poco prima dell’uscita della seconda parte della serie televisiva ideata proprio per loro: “The Ferragnez“. Se pochi giorni fa erano stati beccati insieme durante una giornata trascorsa a Villa Crespi, poco dopo più nessuna notizia. Solamente chiacchiericcio che li vedeva sempre più lontani. Entrambi assenti sui social; lei impegnatissima in questi giorni durante la fashion week di Milano pubblica foto dove si mostra sempre più magra e ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 febbraio 2023) La presuntatrasembra ora sempre più vera. Dopo la serata di chiusura del Festival di Sanremo, si rincorrono i rumor sempre più insistenti che vedono l’imprenditrice digitale sempre più lontana dal cantante. Eppure c’è chi insinua sia solamente una scenetta per creare hype attorno alla coppia; chi invece crede sia semplicemente una mossa per fare marketing poco prima dell’uscita della seconda parte della serie televisiva ideata proprio per loro: “The Ferragnez“. Se pochi giorni fa erano stati beccati insieme durante una giornata trascorsa a Villa Crespi, poco dopo più nessuna notizia. Solamente chiacchiericcio che li vedeva sempre più lontani. Entrambi assenti sui social; lei impegnatissima in questi giorni durante la fashion week di Milano pubblica foto dove si mostra sempre più magra e ...

