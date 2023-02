Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme: la foto mano nella mano dopo due settimane di silenzio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chiara Ferragni e Fedez, smentite le voci di gossip sulla presunta crisi di coppia. Nelle ultime ore, l'imprenditrice digitale ha condiviso uno scatto che chiarirebbe, a distanza di due... Leggi su leggo (Di venerdì 24 febbraio 2023), smentite le voci di gossip sulla presunta crisi di coppia. Nelle ultime ore, l'imprenditrice digitale ha condiviso uno scatto che chiarirebbe, a distanza di due...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - FranAltomare : La mancanza di storie di Fedez. L’assenza vicendevole di like. L’interruzione di questa bulimia comunicativa vicend… - palluncino : RT @91LouisSun: chiara ferragni come non l'avete mai vista - Caroline__9976 : RT @jvstale_: già immagino gli articoli “Fedez tradisce Chiara Ferragni di fronte alla madre di lei e a Charles Leclerc” #Sanremo2023 -