Chiara Ferragni e Fedez da quanto stanno insieme? Quando si sono sposati? Ecco la loro storia da favola (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chiara Ferragni e Fedez ultimamente le cose non stanno andando benissimo: dopo il Festival di Sanremo la coppia starebbe attraversando un momento di profonda crisi, tanto che alcune voci rivelerebbero che la crepa fra i due sia insanabile. Cosa sta succedendo? Da quanto stanno insieme? Quando si sono sposati? Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 febbraio 2023)ultimamente le cose nonandando benissimo: dopo il Festival di Sanremo la coppia starebbe attraversando un momento di profonda crisi, tanto che alcune voci rivelerebbero che la crepa fra i due sia insanabile. Cosa sta succedendo? Dasi? Leggi anche:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - FranAltomare : La mancanza di storie di Fedez. L’assenza vicendevole di like. L’interruzione di questa bulimia comunicativa vicend… - epikyunhie : chiara ferragni si è fatta la foto con xiao zhang ed essendo italiana è come se me la fossi fatta io, tutto ha un s… - fallingasaleaf : Non Chiara Ferragni e Xiao Zhan nella stessa foto. Chiara esci le foto! -