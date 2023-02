Chiara Ferragni chiude la crisi: la foto con Fedez sul suo Instagram che spegne le voci (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per giorni è comparsa da sola in tutti i suoi racconti social, alimentando di ora in ora le voci di una crisi di coppia che proprio non sembrava risolversi. Ora Chiara Ferragni torna a condividere una foto con Fedez, mettendo a tacere l’ipotesi di una separazione drastica della coppia più amata e seguita del web. Tra la pubblicazione di una sfilata e un evento della Milano Fashion Week, ecco comparire nelle stories di Instagram uno scatto di due mani: l’influencer stringe quella del marito, facilmente distinguibile dai tatuaggi. Così l’imprenditrice digitale sembra voler dare un chiaro segnale a tutte le domande sulla crisi di coppia e su un perdono che i fan più accaniti la invitavano a concedere al rapper per averle rubato la scena sul palco ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per giorni è comparsa da sola in tutti i suoi racconti social, alimentando di ora in ora ledi unadi coppia che proprio non sembrava risolversi. Oratorna a condividere unacon, mettendo a tacere l’ipotesi di una separazione drastica della coppia più amata e seguita del web. Tra la pubblicazione di una sfilata e un evento della Milano Fashion Week, ecco comparire nelle stories diuno scatto di due mani: l’influencer stringe quella del marito, facilmente distinguibile dai tatuaggi. Così l’imprenditrice digitale sembra voler dare un chiaro segnale a tutte le domande sulladi coppia e su un perdono che i fan più accaniti la invitavano a concedere al rapper per averle rubato la scena sul palco ...

