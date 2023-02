Chiara Ferragni al ristorante. Sola? No: la foto-scoop che sconvolge il gossip | Guarda (Di venerdì 24 febbraio 2023) Aria di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez? A quanto pare no. Nei giorni scorsi, subito dopo Sanremo, si è diffusa la voce di una presunta lite irreparabile tra i due. E ad alimentare questo gossip è stato anche il fatto che la coppia non si mostra insieme sui social ormai da un po'. C'è stato solo un avvistamento a Villa Cipriani, il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo. Poi nulla più. Adesso a riaccendere la speranza dei fan della coppia è una foto, pubblicata da Alberto Dandolo sul suo profilo Instagram. Nello scatto si vedono l'influencer e il rapper insieme a Casa Cipriani a Milano. L'immagine, stando a quanto riportato dall'esperto di gossip, risalirebbe a ieri, giovedì 23 febbraio. I due, almeno all'apparenza, sembrano sereni e sorridenti. Gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Aria di crisi trae Fedez? A quanto pare no. Nei giorni scorsi, subito dopo Sanremo, si è diffusa la voce di una presunta lite irreparabile tra i due. E ad alimentare questoè stato anche il fatto che la coppia non si mostra insieme sui social ormai da un po'. C'è stato solo un avvistamento a Villa Cipriani, ilstellato di Antonino Cannavacciuolo. Poi nulla più. Adesso a riaccendere la speranza dei fan della coppia è una, pubblicata da Alberto Dandolo sul suo profilo Instagram. Nello scatto si vedono l'influencer e il rapper insieme a Casa Cipriani a Milano. L'immagine, stando a quanto riportato dall'esperto di, risalirebbe a ieri, giovedì 23 febbraio. I due, almeno all'apparenza, sembrano sereni e sorridenti. Gli ...

