Chiara Carta, la bambina di 13 anni uccisa dalla madre a sangue freddo: il padre sull’orlo della disperazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Perdere la propria figlia è un dolore immenso, ma ancor di più lo diventa se l’assassina è la propria madre. Di quale terribile caso stiamo parlando? I delitti diventando sempre più macabri con il passare del tempo, e questo succede poiché vengono eseguiti da persone che, in teoria, non dovrebbero mai pensarci di farci del male. Purtroppo non possiamo prevedere il comportamento dei nostri cari, tanto meno pensare che dubitare di loro sia una buona idea: non è giusto nei confronti di nessuno. Prestare attenzione a dei piccoli segnali, però, farebbe differenza. Non ci sono parole per descrivere questo momento (ANSA) – Formatonews.itEpisodi di violenza domestica, aggressioni verbali o messaggi strani potrebbero indurci a sospettare di alcune persone, le stesse di cui dovremmo fidarci ciecamente e delle quali non potremmo avere sospetti senza delle prove ... Leggi su formatonews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Perdere la propria figlia è un dolore immenso, ma ancor di più lo diventa se l’assassina è la propria. Di quale terribile caso stiamo parlando? I delitti diventando sempre più macabri con il passare del tempo, e questo succede poiché vengono eseguiti da persone che, in teoria, non dovrebbero mai pensarci di farci del male. Purtroppo non possiamo prevedere il comportamento dei nostri cari, tanto meno pensare che dubitare di loro sia una buona idea: non è giusto nei confronti di nessuno. Prestare attenzione a dei piccoli segnali, però, farebbe differenza. Non ci sono parole per descrivere questo momento (ANSA) – Formatonews.itEpisodi di violenza domestica, aggressioni verbali o messaggi strani potrebbero indurci a sospettare di alcune persone, le stesse di cui dovremmo fidarci ciecamente e delle quali non potremmo avere sospetti senza delle prove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Oristano, la mamma di Chiara Carta non risponde al gip. L'avvocato: 'Chiederò una consulenza psichiatrica' - UnioneSarda : #Sardegna - Occhi chiusi e nessun segnale di consapevolezza: la madre di Chiara Carta non risponde al gip - CPZtw : RT @andreacantelmo8: #Massrali (portavoce Comm. Ue): 'L'assistenza militare per aiutare l'#Ucraina a difendersi dall'aggressione russa è pi… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Oristano, la mamma di Chiara Carta non risponde al gip. L'avvocato: 'Chiederò una consulenza p… - AlbertoatItaly : RT @andreacantelmo8: #Massrali (portavoce Comm. Ue): 'L'assistenza militare per aiutare l'#Ucraina a difendersi dall'aggressione russa è pi… -