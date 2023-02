Chiama il 118, l’ambulanza non trova il citofono e torna indietro: 51enne di Castellammare muore in casa (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ha Chiamato il 118 ma gli operatori dell’ambulanza non hanno trovato il citofono e sono andati via: è morto così mercoledì sera un 51enne di Castellammare di Stabia (Napoli). Sergio Aiello aveva Chiamato il 118 denunciando un malore. L’uomo, che viveva solo, è stato ritrovato privo di vita la mattina dopo dalla sorella insospettita dal suo silenzio. Della vicenda riferiscono oggi i quotidiani Il Mattino e Metropolis. LEGGI ANCHE Campania, odissea da un ospedale all'altro, muore 50enne: “Responsabilità politica” Troppo lavoro, infermiere di un ospedale napoletano si suicida: proteste contro De Luca Sergio Aiello, 51 anni, ha Chiamato il 118 accusando problemi respiratori Ecco la sequenza dei fatti, secondo la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Hato il 118 ma gli operatori delnon hannoto ile sono andati via: è morto così mercoledì sera undidi Stabia (Napoli). Sergio Aiello avevato il 118 denunciando un malore. L’uomo, che viveva solo, è stato rito privo di vita la mattina dopo dalla sorella insospettita dal suo silenzio. Della vicenda riferiscono oggi i quotidiani Il Mattino e Metropolis. LEGGI ANCHE Campania, odissea da un ospedale all'altro,50enne: “Responsabilità politica” Troppo lavoro, infermiere di un ospedale napoletano si suicida: proteste contro De Luca Sergio Aiello, 51 anni, hato il 118 accusando problemi respiratori Ecco la sequenza dei fatti, secondo la ...

