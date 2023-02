Chiama 118 ma non c'è citofono, i soccorritori vanno via e lo trovano morto. Aperta un'inchiesta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ha Chiamato i soccorsi per un malore ma questi non sono mai arrivati. Il motivo? Il personale del 118, non sé riuscito a individuare la casa dell'uomo a causa dell'assenza di un citofono cui bussare. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Hato i soccorsi per un malore ma questi non sono mai arrivati. Il motivo? Il personale del 118, non sé riuscito a individuare la casa dell'uomo a causa dell'assenza di uncui bussare. ...

