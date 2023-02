Chi vuol bene alla scuola italiana? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non c’è pace per la scuola, ma non c’è nemmeno futuro se l’interesse è sempre e solo polemico. Nei primi due mesi del nuovo anno abbiamo letto, nell’ordine, prima una lettera di una mamma finlandese e annesse infinite polemiche sterili, poi una dichiarazione infelice del ministro Sangiuliano che rivendicava Dante come primo esponente del pensiero di destra italiano e annesse infinite polemiche sterili. Ora la circolare della preside del liceo fiorentino Annalisa Savino che solidarizza con chi ha subìto violenza, spiega cosa sia il fascismo e genera l’immediata risposta piccata del ministro Valditara, con annesse infinite polemiche sterili. Non ce n’è, la scuola italiana finisce al centro dell’attenzionemediatica e politica solo quando c’è da alzare la voce per rivendicare antiche posizioni, dialettiche di scontro, agitazioni identiche ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non c’è pace per la, ma non c’è nemmeno futuro se l’interesse è sempre e solo polemico. Nei primi due mesi del nuovo anno abbiamo letto, nell’ordine, prima una lettera di una mamma finlandese e annesse infinite polemiche sterili, poi una dichiarazione infelice del ministro Sangiuliano che rivendicava Dante come primo esponente del pensiero di destra italiano e annesse infinite polemiche sterili. Ora la circolare della preside del liceo fiorentino Annalisa Savino che solidarizza con chi ha subìto violenza, spiega cosa sia il fascismo e genera l’immediata risposta piccata del ministro Valditara, con annesse infinite polemiche sterili. Non ce n’è, lafinisce al centro dell’attenzionemediatica e politica solo quando c’è da alzare la voce per rivendicare antiche posizioni, dialettiche di scontro, agitazioni identiche ...

