Chi sono i finalisti di Masterchef 12? Ecco i 4 concorrenti che ce l'hanno fatta

Ieri sera, giovedì 23 febbraio, su Sky Uno è andata in onda la semifinale dell'edizione di quest'anno di Masterchef. A contendersi uno dei quattro posti in palio della finale del 2 marzo sono rimasti sei concorrenti: chi sono i finalisti di Masterchef 12? Chi tra Edoardo, Mattia, Sara, Bubu, Hue e Roberto è riuscito a raggiungere la finalissima di giovedì prossimo? Scopriamolo insieme.

I 4 finalisti di Masterchef 12

Bubu, Edoardo, Hue e Mattia sono i 4 finalisti di Masterchef Italia 12. Saranno loro a contendersi la vittoria della dodicesima edizione del talent culinario di Sky, che vivrà il suo gran finale nella prima serata di giovedì 2 marzo.

