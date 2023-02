Chi sono e come agiscono i cosiddetti hacker russi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il 24 febbraio ricorre l’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. L’anno di conflitto si è giocato su molteplici fronti, tra i quali quello della cyber sicurezza. Quello informatico è stato un campo che ha visto miscelarsi, tra mille sfaccettature, soldi, servizi segreti e le inevitabili commistioni con la politica russa. L’attacco hacker rivendicato dal collettivo NoName057, che in questi giorni ha colpito diversi siti istituzionali e aziendali italiani, rappresenta l’ennesimo segnale di quanto il conflitto si muova anche sul fronte della sicurezza informatica individuando obiettivi sensibili e attacchi simbolici come quelli delle ultime ore in concomitanza con la visita a Kyiv della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le motivazioni dietro ai collettivi più attivi Dietro le quinte di un attacco, si celano professionisti che devono ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il 24 febbraio ricorre l’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. L’anno di conflitto si è giocato su molteplici fronti, tra i quali quello della cyber sicurezza. Quello informatico è stato un campo che ha visto miscelarsi, tra mille sfaccettature, soldi, servizi segreti e le inevitabili commistioni con la politica russa. L’attaccorivendicato dal collettivo NoName057, che in questi giorni ha colpito diversi siti istituzionali e aziendali italiani, rappresenta l’ennesimo segnale di quanto il conflitto si muova anche sul fronte della sicurezza informatica individuando obiettivi sensibili e attacchi simboliciquelli delle ultime ore in concomitanza con la visita a Kyiv della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le motivazioni dietro ai collettivi più attivi Dietro le quinte di un attacco, si celano professionisti che devono ...

