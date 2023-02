Chi è uscito al Grande Fratello ieri sera? Riassunto puntata 23 febbraio 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chi è uscito al Grande Fratello ieri sera? La 36^ puntata del reality show ha visto l’eliminazione di un concorrente, dal momento che il televoto era eliminatorio. In nomination c’erano, Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia. Chi è uscito al Grande Fratello ieri sera? Nikita e Micol sono state le prime a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chi èal? La 36^del reality show ha visto l’eliminazione di un concorrente, dal momento che il televoto era eliminatorio. In nomination c’erano, Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia. Chi èal? Nikita e Micol sono state le prime a ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Chi è uscito ieri sera al Grande Fratello Vip? Eliminato di giovedì 23 febbraio 2023 - tuttopuntotv : Chi è uscito ieri sera al Grande Fratello Vip? Eliminato di giovedì 23 febbraio 2023 #gfvip #gfvip7 - Hechulera : RT @PattyG25668858: Le infrazioni al regolamento le hanno attuate per primi chi è uscito che si sono guardati i social , hanno comunicato c… - Giusy12053168 : RT @Giovannid_22: Buona vita Antonino. ?? Ti ho rivalutato tanto in questi mesi. E ne sei uscito meglio di molti che rimarranno dentro. Pe… - yaemilfko : Io non tifo nessuno dei presi in causa ma letteralmente chi ci crede a ste robe di sto cazzaro, se fosse veramente… -