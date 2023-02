Chi è stato eliminato ieri al GF VIP tra Antonino, Micol, Antonella e Nikita? Nomination dopo la puntata di giovedì 23 febbraio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Confronti accesi, storie d’amore, polemiche, amicizie forti, legami indissolubili, antipatie. Tutto questo, e molto altro, è il Grande Fratello Vip, il reality che da settembre, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. E che terrà compagnia al pubblico ancora per un bel po’, fino agli inizi di aprile quando verrà decretato il vincitore. Ma cosa è successo nella puntata di ieri, giovedì 23 febbraio? Chi dei concorrenti al televoto è stato eliminato definitivamente e ha dovuto salutare i suoi coinquilini e amici di viaggio? Chi è stato eliminato ieri tra Antonino, Micol, Antonella e Nikita? dopo l’eliminazione di Sarah Altobello, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Confronti accesi, storie d’amore, polemiche, amicizie forti, legami indissolubili, antipatie. Tutto questo, e molto altro, è il Grande Fratello Vip, il reality che da settembre, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. E che terrà compagnia al pubblico ancora per un bel po’, fino agli inizi di aprile quando verrà decretato il vincitore. Ma cosa è successo nelladi23? Chi dei concorrenti al televoto èdefinitivamente e ha dovuto salutare i suoi coinquilini e amici di viaggio? Chi ètral’eliminazione di Sarah Altobello, ...

