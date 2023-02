Chelsea | Potter rivela | «Situazione difficile | ne risente anche la situazione mentale»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Graham, allenatore delcosa succede all’interno dell’ambiente londinese: le dichiarazioni del tecnico Graham, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dellain casa Blues. LE PAROLE – «Bisogna saper accettare le critiche, è giusto che ci siano. L’atmosfera è sempre stata positiva, ma non è facile affrontare unasimile. Ne soffre la famiglia ela tua salutene. La dirigenza ha sempre supporto. Sono frustrati perché i risultati sono deludenti, dobbiamo fare di meglio.i tifosi si preoccupano, si arrabbiano e l’unica soluzione per noi è vincere». L'articolo proviene da ...