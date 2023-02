Chelsea | Potter | “Non è facile La mia famiglia e la mia saluta mentale ne risentono”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tecnico del, Graham, ha parlato in vista del derby londinese con il Tottenham di domenica. Ecco le sue parole anche in merito al suo futuro: “Bisogna accettare le critiche, è giusto che ci siano. L’atmosfera è sempre stata positiva e rispettosa ma questo non vuol dire che siasopportare questa situazione. Ne soffre la, la tua salutene risente. Ho parlato con la dirigenza, c’è sempre stato supporto. Sono frustrati perché i risultati sono deludenti e dobbiamo fare meglio. Anche i tifosi si preoccupano, si arrabbiano e noi dobbiamo accettarlo. Non c’è niente che posso dire: l’unica soluzione è vincere le partite”. SportFace.

Clima teso in casa Chelsea per i risultati che non arrivano in questa stagione. E con il tecnico... In casa Chelsea, come rivelato da The Athletic, il clima sarebbe tutt'altro che sereno visti i risultati che in questa stagione non sembrano voler arrivare. I giocatori si sentirebbero poi ...

Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza in vista del derby contro il Tottenham: "Bisogna accettare le critiche, è giusto che ci siano. L'atmosfera è sempre stata positiva e rispettosa ma questo non vuol dire che sia facile sopportare questa situazione. Ne soffre la famiglia, la tua salute mentale ne risente."