"Che miserabili": Ferragni-Fedez, un'altra bufera per questa foto | Guarda (Di venerdì 24 febbraio 2023) Crisi vera, falsa? Ah saperlo... Sorridenti, eleganti, intenti a bersi un aperitivo 'tete a tetè al Casa Cipriani di Milano. Così appaiono i Ferragnez nella foto 'scoop' di Alberto Dandolo (Chi, Dagospia) che ha immortalato la coppia più discussa d'Italia con un cellulare e l'ha poi postata sui social. La Ferragni, come riporta l'Adnkronos, appare sorridente in un look 'total black', rilassata e con un grande sorriso. Espressione gioviale anche per Fedez, che negli ultimi tempi era apparso pochissimo sui social e sempre molto ombroso e teso. L'immagine ha scatenato lo sconcerto e in molti casi la rabbia dei fan, sorpresi dal fatto che ciò che traspare in questo momento sui social della coppia, dove i due hanno abituato i followers a continui post e stories insieme, sembrerebbe contrastare totalmente con la realtà che invece appare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Crisi vera, falsa? Ah saperlo... Sorridenti, eleganti, intenti a bersi un aperitivo 'tete a tetè al Casa Cipriani di Milano. Così appaiono i Ferragnez nella'scoop' di Alberto Dandolo (Chi, Dagospia) che ha immortalato la coppia più discussa d'Italia con un cellulare e l'ha poi postata sui social. La, come riporta l'Adnkronos, appare sorridente in un look 'total black', rilassata e con un grande sorriso. Espressione gioviale anche per, che negli ultimi tempi era apparso pochissimo sui social e sempre molto ombroso e teso. L'immagine ha scatenato lo sconcerto e in molti casi la rabbia dei fan, sorpresi dal fatto che ciò che traspare in questo momento sui social della coppia, dove i due hanno abituato i followers a continui post e stories insieme, sembrerebbe contrastare totalmente con la realtà che invece appare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarykoMayko : RT @elvise1657: @JozeJechich_JJ @gggg45466 Vero,il braccio 'dis'armato di Putin in Italia che viene usato per scardinare la coesione europe… - alepaga6 : Ma la gente che insulta #Fedez perché balbetta? Squallidi miserabili. - Sportygirl73 : RT @NikolajVsevolo1: @Sportygirl73 In 5 miliardi di anni l'uomo avrebbe troppo tempo per continuare nei suoi miserabili e brutali misfatti.… - Grosiglioni : @Arimlav_ Vogliono far dimenticare le cattiverie che hanno detto dei loro coinquilini. Miserabili. - NikolajVsevolo1 : @Sportygirl73 In 5 miliardi di anni l'uomo avrebbe troppo tempo per continuare nei suoi miserabili e brutali misfat… -