Che fine faranno le nostre armi inviate all’Ucraina? (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall’avvio dell’invasione russa in Ucraina nel Paese continuano ad arrivare armi, munizioni e armamenti di vario tipo, in attesa di una nuova offensiva su larga scala da parte di Mosca. Gli Stati Uniti hanno annunciato a metà febbraio un ulteriore pacchetto di aiuti di 2 miliardi di dollari che comprende anche l’invio di nuovo materiale bellico, tra cui anche i missili Glsdb con una gittata di 150 chilometri. Ma in Ucraina stanno iniziando ad arrivare anche i primi carri armati tedeschi, i Leopard 2, in attesa dei più avanzati M1 Abrams americani. Tutti questi nuovi armamenti si aggiungono alla lunga lista di materiale ceduto negli ultimi 12 mesi dall’Occidente all’Ucraina e che comprende già munizionamento pensate, missili di varia gittata e peso, veicoli militari, sistemi di difesa anti-aerea, ma anche visori notturni, droni e strumenti ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall’avvio dell’invasione russa in Ucraina nel Paese continuano ad arrivare, munizioni e armamenti di vario tipo, in attesa di una nuova offensiva su larga scala da parte di Mosca. Gli Stati Uniti hanno annunciato a metà febbraio un ulteriore pacchetto di aiuti di 2 miliardi di dollari che comprende anche l’invio di nuovo materiale bellico, tra cui anche i missili Glsdb con una gittata di 150 chilometri. Ma in Ucraina stanno iniziando ad arrivare anche i primi carri armati tedeschi, i Leopard 2, in attesa dei più avanzati M1 Abrams americani. Tutti questi nuovi armamenti si aggiungono alla lunga lista di materiale ceduto negli ultimi 12 mesi dall’Occidentee che comprende già munizionamento pensate, missili di varia gittata e peso, veicoli militari, sistemi di difesa anti-aerea, ma anche visori notturni, droni e strumenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MessoraClaudio : A fine mese la radio chiude. Poi sarà la volta della televisione. Meglio così che chiedere i soldi in alto. O si fa… - ZZiliani : Poichè si parla di stipendi elevati (#Arthur, #Ramsey, #Dybala, #Chiesa, #Chiellini) per non dire lunari (#Ronaldo)… - borghi_claudio : @carolpantanifi @fatequalcosa @maxromeoMB Hanno tentato una cosa simile a quella (riuscita) a Calderoli quando ha a… - FillerNero : @CitroGuarino @real_fabristol Ritrovato. Uguale, ma stavolta si è proprio nel centro della corsia. Cuffie. Zaino.… - lorenzo_cogoni : RT @corrini: Le convenzioni con i gestori #SPID sono cessate il 31/12/2022 e ad aprile di quest’anno scadono i termini per il rinnovo. Non… -