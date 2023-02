“Che brutta notizia”. GF Vip 7, doccia fredda per Alfonso Signorini: lo ha scoperto stamattina (Di venerdì 24 febbraio 2023) Parliamo di ascolti tv. Chi ha vinto nell’infinita battaglia dello share? Nella serata di giovedì 23 febbraio 2023, a giocarsela seriamente sono stati: Che Dio Ci Aiuti 7 e chiaramente il GF Vip 7. Prima di arrivare però ai dati serali, andiamo a vedere cosa è successo poco prima. Per quello che riguarda i dati dell’Access Prime Time, su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.602.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale 5 Striscia la notizia registra una media di 3.443.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 827.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.397.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.514.000 spettatori (7.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.740.000 spettatori (8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 867.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 752.000 spettatori ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Parliamo di ascolti tv. Chi ha vinto nell’infinita battaglia dello share? Nella serata di giovedì 23 febbraio 2023, a giocarsela seriamente sono stati: Che Dio Ci Aiuti 7 e chiaramente il GF Vip 7. Prima di arrivare però ai dati serali, andiamo a vedere cosa è successo poco prima. Per quello che riguarda i dati dell’Access Prime Time, su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.602.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale 5 Striscia laregistra una media di 3.443.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 827.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.397.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.514.000 spettatori (7.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.740.000 spettatori (8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 867.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 752.000 spettatori ...

