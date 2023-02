“Che assurda coincidenza” Maurizio Costanzo | cosa è successo poche ore prima della morte

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 febbraio 2023)in tv. In queste ore di dolore e cordoglio per ladel popolare giornalista e conduttore tv, avvenuta oggi venerdì 24 febbraio 2023, qualcuno ha notato un’incredibileverificatasi proprio in queste ore. In tanti stanno inviando messaggi come Stefano De Martino che in una storia su Instagram ha pubblicato una foto dicon le parole: “Buon viaggio, sipario” seguite da un cuore. Anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto: “Ci lascia: icona del giornalismo etv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e ...