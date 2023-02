ChatGpt si scopre negazionista. Secondo il software di intelligenza artificiale “la Russia e il presidente Putin non hanno attaccato l’Ucraina” (Di venerdì 24 febbraio 2023) ChatGpt, il software del momento, si scopre negazionista. “La Russia e il presidente Putin non hanno attaccato l’Ucraina”. A dirlo è il chatbot basato sull’intelligenza artificiale, Secondo cui il 24 febbraio 2022 la guerra non è mai iniziata. “Mi dispiace – spiega la macchina -, non ho informazioni specifiche, perché sono addestrata fino al 2021”. A segnalarlo è Filippo Poletti, autore del libro “Ucraina: grammatica dell’inferno”: in 240 pagine racconta il conflitto in corso con le testimonianze di alcuni dei 145 mila profughi arrivati in Italia e accolti da Progetto Arca. “Per comprendere il dramma ucraino – commenta il giornalista – serve ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023), ildel momento, si. “Lae ilnon”. A dirlo è il chatbot basato sull’cui il 24 febbraio 2022 la guerra non è mai iniziata. “Mi dispiace – spiega la macchina -, non ho informazioni specifiche, perché sono addestrata fino al 2021”. A segnalarlo è Filippo Poletti, autore del libro “Ucraina: grammatica dell’inferno”: in 240 pagine racconta il conflitto in corso con le testimonianze di alcuni dei 145 mila profughi arrivati in Italia e accolti da Progetto Arca. “Per comprendere il dramma ucraino – commenta il giornalista – serve ...

