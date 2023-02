'Siamo onorati di poter accogliere il lavoro di Fabrizio Spucches per Fondazionenegli spazi del nostro suggestivo Chiostro di Santa Marta,mostra capace di stimolare la riflessione sui ...... al Bosco Farneto di Trieste, l'area rigenerata per il progetto 'Ragazzi e ragazze insieme per... Il progetto è realizzato dalla Fondazione Fenice in collaborazione con Fondazionee sostenuto ...

Cesvi, una mostra fotografica per raccontare la guerra in Ucraina - Video L'Eco di Bergamo

La mostra THE LAST DROP a Bergamo per l'anniversario della ... Cesvi Onlus

Una mostra targata Cesvi racconta la guerra in Ucraina e la carestia nel Corno d’Africa Prima Bergamo

FAO e CESVI uniscono le forze per rafforzare le capacità di risposta ... Cesvi Onlus

Cesvi, Maurizio Carrara: “Escalation drammatica. E le tensioni in Serbia aumentano” BergamoNews.it

«The Last Drop». Fino al 26 marzo al Chiostro di Santa Marta gli scatti di Fabrizio Spucches: visita gratuita. Si tratta anche della carestia nel Corno d’Africa. Oltre cinquanta scatti che testimonian ...Nel chiostro di Santa Marta di Bergamo la mostra fotografica "The last drop" di Fabrizio Spucches realizzata per Fondazione Cesvi. Un'esposizione che fa emergere due delle più grandi problematiche soc ...