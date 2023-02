Centro: domani II congresso di Insieme, verso un riferimento unitario popolarismo cattolico (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Al via domani a Roma il secondo congresso del partito di Centro Insieme per riflettere con il mondo del popolarismo cattolico sulla necessità di una proposta politica in grado di intervenire sui bisogni del Paese con più solidarietà e senso della comunità. In contemporanea, sempre a Roma, un incontro dei Popolari in rete ed uno scambio di interventi tra i partecipanti ai due eventi. Obiettivo la formazione di un “riferimento unitario ed organico” che conservi “l’autonomia dei partecipanti”, e “che rappresenti anzitutto uno spazio di impegno culturale, e quindi di elaborazione programmatica, con il chiaro obiettivo di favorire l’individuazione di scelte organizzative disponibili alle collaborazioni più ampie, inclusive ed efficaci sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Al viaa Roma il secondodel partito diper riflettere con il mondo delsulla necessità di una proposta politica in grado di intervenire sui bisogni del Paese con più solidarietà e senso della comunità. In contemporanea, sempre a Roma, un incontro dei Popolari in rete ed uno scambio di interventi tra i partecipanti ai due eventi. Obiettivo la formazione di un “ed organico” che conservi “l’autonomia dei partecipanti”, e “che rappresenti anzitutto uno spazio di impegno culturale, e quindi di elaborazione programmatica, con il chiaro obiettivo di favorire l’individuazione di scelte organizzative disponibili alle collaborazioni più ampie, inclusive ed efficaci sul ...

