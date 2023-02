Centro: domani a Roma l'assemblea di 'Pop-popolari in rete' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La persona al Centro della politica" è il tema scelto per la prima assemblea dei Comitati regionali promotori del movimento 'Pop-popolari in rete', che si svolgerà domani, sabato 25 febbraio, a Roma all'hotel Parco dei principi, a partire dalle 14. Un'occasione per esporre il percorso finalizzato alla nascita dell'associazione nazionale e per discutere delle condizioni e delle possibilità di riorganizzazione dell'area popolare. All'incontro prenderanno parte le delegazioni dei Comitati regionali oltre ad esponenti di movimenti e gruppi dell'area cattolico popolare, liberale e riformista. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023), 24 feb. (Adnkronos) - "La persona aldella politica" è il tema scelto per la primadei Comitati regionali promotori del movimento 'Pop-in', che si svolgerà, sabato 25 febbraio, aall'hotel Parco dei principi, a partire dalle 14. Un'occasione per esporre il percorso finalizzato alla nascita dell'associazione nazionale e per discutere delle condizioni e delle possibilità di riorganizzazione dell'area popolare. All'incontro prenderanno parte le delegazioni dei Comitati regionali oltre ad esponenti di movimenti e gruppi dell'area cattolico popolare, liberale e riformista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Centro: domani a Roma l'assemblea di 'Pop-popolari in rete' - - sehmagazine : ?? Prosegue a #Sassari la rassegna “Specchio del fuoco che tutti agogniamo”. Domani e domenica al Centro Culturale i… - ilGiunco : Orbetello per Elly Schlein: domani l'incontro pubblico al centro culturale - - SimoneBattisti4 : RT @ItalianNavy: Lo stand della #MarinaMilitare vi aspetta a #Cuneo! Fino alle 19 di oggi e dalle 9 alle 19 di domani e sabato, puoi veni… - warmjngheart : @epjphanjin purtroppo non posso andare in aereoporto, ma penso girerò domani in centro tanto avevo già in programma… -