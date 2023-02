Cecilia Rodriguez, gaffe “hot” su Instagram: «Vado a fare un….» (Di venerdì 24 febbraio 2023) gaffe per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen parla con i fan su Instagram e, dopo aver pubblicizzato brand e aver fornito il suo codice sconto, ecco che dice una frase che lascia perplessi i follower. Augurando una buona serata a tutti, Cechu dice: «Vado a riposarmi, Vado a fare un pisel(lino)…» confondendo la parola con “pisolino”. Rendendosi subito conto della gaffe, cerca di rimediare nella story successiva, dicendo: «Volevo dire pisolino! quell’altro l’ho già fatto stamattina…» continua ridendo e dando un senso più “hot” alla parola, anche grazie al tag di Ignazio Moser. Insomma, una gaffe impossibile da non notare e di certo epica. Ma sorridendo, Cecilia conferma così, nuovamente, che le cose con Ignazio ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 24 febbraio 2023)per. La sorella di Belen parla con i fan sue, dopo aver pubblicizzato brand e aver fornito il suo codice sconto, ecco che dice una frase che lascia perplessi i follower. Augurando una buona serata a tutti, Cechu dice: «a riposarmi,un pisel(lino)…» confondendo la parola con “pisolino”. Rendendosi subito conto della, cerca di rimediare nella story successiva, dicendo: «Volevo dire pisolino! quell’altro l’ho già fatto stamattina…» continua ridendo e dando un senso più “hot” alla parola, anche grazie al tag di Ignazio Moser. Insomma, unaimpossibile da non notare e di certo epica. Ma sorridendo,conferma così, nuovamente, che le cose con Ignazio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ushh_basciagoni : @FEDERIC22610728 ieri ha detto dopo un periodo di crisi quindi non penso proprio siano ale e sophie, saranno cecili… - Liguglia : @Ilariasigaudo9 Considerando che Moser sta con quella faccia da pony di Cecilia Rodriguez saresti un upgrade per la… - Cosmopolitan_IT : Il vestito lungo quest'anno è in denim secondo Cecilia Rodriguez - mariastella244 : @SUSETTA_99 Sapete che vi dico, Antonella ha già vinto. Benché se ne dica è la protagonista... Se devo ricordarmi d… - A73Tifos : @_mariells Cecilia rodriguez ,la seguono jessica e lulu. Stasera si vola ???? -