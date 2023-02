C'è posta per te: salta la puntata di sabato 25 febbraio 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Cambio di programmazione in casa Mediaset. Così come per la puntata di Uomini e donne di venerdì 24 febbraio, anche per C'è posta per te è stato deciso di non mandare in onda la puntata di sabato 25 febbraio, ottava stagionale. Al suo posto andranno in onda due serate evento che sono state ideate dallo stesso Costanzo: In ordine alfabetico del 1999 con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi e I tre tenori del 1998 con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado. salta la puntata di C'è posta per te del 26 febbraio 2023 La decisione presa da Mediaset è in segno di cordoglio al grave lutto che ha colpito la conduttrice Maria De Filippi a seguito della scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo, ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 24 febbraio 2023) Cambio di programmazione in casa Mediaset. Così come per ladi Uomini e donne di venerdì 24, anche per C'èper te è stato deciso di non mandare in onda ladi25, ottava stagionale. Al suo posto andranno in onda due serate evento che sono state ideate dallo stesso Costanzo: In ordine alfabetico del 1999 con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi e I tre tenori del 1998 con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado.ladi C'èper te del 26La decisione presa da Mediaset è in segno di cordoglio al grave lutto che ha colpito la conduttrice Maria De Filippi a seguito della scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo, ...

