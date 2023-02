Catia Acquesta | presentato in Senato “Perdona | Rinasci | Ama – Anche tu puoi essere felice”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA – E’ statoieri alla stampa, nella sala Caduti di Nassirya del, “, Ama –tu” con la prefazione di Paola Perego, il nuovo libro della scrittrice e giornalista. Coordinatrice del Lazio di Unione Nazionale Vittime e portavoce di Medea. Una sala gremita e un pomeriggio speciale e dita per tutte le persone che sono state vittime, perchécon il suo libro da’ una speranza di vitae di serenità. Uno spiraglio futuro dita. Tutti i relatori della conferenza stampa – la conduttrice Paola Perego, la Senatrice Tilde Minasi, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuliBertotto1 : RT @quotidianoweb1: @CatiaAcquesta presenta, nella sala intitolata ai caduti di Nassirya l'ultimo suo libro: Perdona, rinasci, ama: #donna… - quotidianoweb1 : @CatiaAcquesta presenta, nella sala intitolata ai caduti di Nassirya l'ultimo suo libro: Perdona, rinasci, ama:… - Euro_comunica : In #diretta su #Eurocomunicazione (.com e .eu) la #conferenzastampa di presentazione del secondo #libro di… -

Anche tu puoi essere felice" di" che si è tenuta a Roma giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 16:00. Tra gli argomenti discussi: Libro.Anche tu puoi essere felice di. Dopo i saluti istituzionali della senatrice leghista calabrese Tilde Minasi , oltre alla Perego interverranno Paola Radaelli presidente Unione Nazionale ...

Libri, il 16 febbraio a Roma il testo “Perdona, Rinasci, Ama” -Anche ... MeridianaNotizie

Libri: Catia Acquesta presenta “Perdona, Rinasci, Ama” PPN - Prima Pagina News

Catia Acquesta presenta in Senato “Perdona, Rinasci, Ama - Anche ... L'Opinionista

La poetica del “tempo piccolo” secondo la trentina Viky Keller 9 colonne

Rocca di Papa, FdI: Sindaco Nessuna scelta fatta. Nei prossimi ... MeridianaNotizie

Roma, 23 feb - "'Perdona, rinasci, ama'" è un libro che ho scritto pensando proprio a quanto sia importante il perdono per poter rinascere a vita nuova: ho capito nel tempo e negli anni come fare per ...Così a 9colonne la senatrice della Lega Tilde Minasi, che a Palazzo Madama ha promosso la presentazione del libro "Perdona, rinasci, ama" (Caedizioni) di Catia Acquesta, con la prefazione di Paola ...