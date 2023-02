Categorie Protette Offerte di Lavoro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le Categorie Protette sono gruppi di persone con esigenze speciali che hanno difficoltà a trovare un Lavoro a causa di discriminazioni o limitazioni fisiche o psicologiche. Queste Categorie sono stabilite dalla Legge n. 68/99, che ha lo scopo di proteggere e promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone appartenenti a questi gruppi. Ecco tutte le Offerte di Lavoro per Categorie Protette presenti sul nostro sito: questa pagina viene aggiornata costantemente con le nuove posizioni aperte. Accounting Specialist (categoria protetta) Randstad Roma Tempo Indeterminato Pubblicato il22 Febbraio 2023 HR ADMINISTRATION SPECIALIST – categoria protetta art. 18 lg. ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lesono gruppi di persone con esigenze speciali che hanno difficoltà a trovare una causa di discriminazioni o limitazioni fisiche o psicologiche. Questesono stabilite dalla Legge n. 68/99, che ha lo scopo di proteggere e promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone appartenenti a questi gruppi. Ecco tutte lediperpresenti sul nostro sito: questa pagina viene aggiornata costantemente con le nuove posizioni aperte. Accounting Specialist (categoria protetta) Randstad Roma Tempo Indeterminato Pubblicato il22 Febbraio 2023 HR ADMINISTRATION SPECIALIST – categoria protetta art. 18 lg. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LavoroLazio_com : CPI di Cisterna di Latina- 2 Operatori socio-sanitari iscritti alle categorie protette ex art. 1 L. 68/99 ID 020944… - JobFaq : Q: Chi fa parte delle categorie protette? A: Dette categorie comprendono soggetti che, pur non essendo disabili, ve… - info_lavoro : #Forlì #IndustriaMetalmeccanica #Produzione OPERAIO/A CATEGORIE PROTETTE A FORLI' - SabatinoAlberto : @femme3000 Io vorrei la certificazione per problemi mentali ed entrare nelle categorie protette - LavoroLazio_com : CPI di Cisterna di Latina- 2 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia iscritti alle categorie protette ex art.… -