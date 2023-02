Castellammare. Malore in casa, il 118 non trova il citofono e lui muore (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una morte assurda quella di Sergio Aiello, 51 anni, residente a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. L’uomo è morto perché i sanitari del 118 non sono riusciti ad individuare il suo appartamento e sono andati via mentre lui era in preda ad un Malore. Castellammare, muore dopo Malore in casa. I sanitari non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una morte assurda quella di Sergio Aiello, 51 anni, residente adi Stabia, in provincia di Napoli. L’uomo è morto perché i sanitari del 118 non sono riusciti ad individuare il suo appartamento e sono andati via mentre lui era in preda ad undopoin. I sanitari non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Colto da malore, chiama il #118 ma al loro arrivo i soccorritori non riescono a individuare l'appartamento a caus… - LBGOA2117 : RT @rtl1025: ?? Colto da malore, chiama il #118 ma al loro arrivo i soccorritori non riescono a individuare l'appartamento a causa dell'asse… - LAlimini76 : RT @rtl1025: ?? Colto da malore, chiama il #118 ma al loro arrivo i soccorritori non riescono a individuare l'appartamento a causa dell'asse… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Colto da malore, chiama il #118 ma al loro arrivo i soccorritori non riescono a individuare l'appartamento a causa dell'asse… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Colto da malore, chiama il #118 ma al loro arrivo i soccorritori non riescono a individuare l'appartamento a causa dell'asse… -